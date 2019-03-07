Пенальти Теллеса на 117-й минуте и другие мячи, которыми «Порту» продолжил неделю камбэков

«Порту» победил «Рому» в добавленное время 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:1.

Счет в игре на 26-й минуте открыл нападающий «драконов» Тикиньо – ему ассистировал Мусса Марега.

Ближе к концу первого тайма Диего Перотти заработал пенальти, а Даниэле де Росси спокойно переиграл Икера Касильяса.

В начале второго тайма «Порту» полностью сравнял счет в противостоянии – отличился Марега, который в первой половине отдал голевой пас.

Кульминация наступила на 117-й минуте. Джюнейт Чакыр проверил с помощью VAR инцидент в штрафной «Ромы» и углядел фол Флоренци.

Теллес хладнокровно реализовал 11-метровый и вывел «Порту» в восьмерки сильнейших.

В первом матче «Рома» выиграла со счетом 2:1.

В прошлом сезоне и римляне, и португальцы покинули Лигу чемпионов в борьбе с «Ливерпулем»: «Рома» на стадии полуфинала, «Порту» – в 1/8.

«Аякс» унизил «Реал» четырьмя голами на «Бернабеу» – скорее любуйся этими шедеврами

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото