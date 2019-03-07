Фанаты «Ромы» заслужили вылет отношением к игрокам. Освистанный Флоренци похоронил клуб в 1/8 ЛЧ

Алессандро Флоренци почти всю сознательную жизнь играет за «Рому». В его карьере до Рима было и два других клуба, но пестовался он там до 11 лет. Так что вряд ли их можно рассматривать, как отсутствие преданности «джаллоросси».

Два недолгих разрыва Флоренци и «Ромы» во взрослом футболе произошли по вине «Кротоне». Сначала в сезоне-2011/12 юношу взяли в годичную аренду, а через год вообще провернули странную сделку. 22 июня 2012 года «Кротоне» выкупил половину прав на игрока за 250 тысяч евро, а уже через пару недель (6 июля) за возврат прав римляне отдали в пять раз больше.

Фанатов «Ромы» это совсем не трогает. Им, что логично, нужны результаты и полная самоотдача здесь и сейчас. Флоренци, по их мнению, их не дает, и взамен получает свист с трибун. Во время матча с «Миланом» несколько туров назад игрока освистали дважды. Сначала при объявлении составов, а потом после его замены на Стефана Эль-Шаарави. Особо рьяные фанаты кричали оскорбительные кричалки и во время матча. Важно понимать, что обычных болельщиков «Ромы» халтура Флоренци не особо трогает. Скорее, их немного пугает разгром в Кубке Италии. «Фиорентина» запустила разговоры о неполной выкладке избиением римлян со счетом 1:7. Виноватым назвали, в том числе капитана.

Алессандро Флоренци, «Рома»Getty Images

Более тяжелые отношения у Флоренци с агрессивной фанатской группировкой «Курва Суд». Ее члены приписывают игроку нелюбовное отношение к родной «Роме» и обвиняют в алчности. Зарплата Алессандро по результатам договора, который подписали прошлым летом, составляет 2,8 млн евро. Всего лишь пятая в клубе, но фанаты припоминают скорее не размер, а процесс. Флоренци оттягивал переговоры по контракту, а La Gazzetta dello Sport считала, что парень собрался в «Челси». Вариант с «синими» не выгорел, Флоренци подписал контракт, но осадок у фанатов остался. Тот факт, что в том же Лондоне или «Интере», куда Алессандро звали до подписания нового соглашения с римлянами, он получал бы в разы больше, их не смущает.

Их недовольство началось еще летом, когда вывесили на одном из товарищеских матчей баннер, связывающий Флоренци и 30 серебряников. Пояснять его смысл вряд ли требуется. Corriere della Sera после инцидента в матче с «Миланом» провела опрос, по результатам которого выяснилось, что фанаты описывают Флоренци, как «коварного, тщеславного и самодовольного».

Кажется, Флоренци это сломало. В первой встрече с «Ромой» он собрался и выстоял в 250-м матче за клуб против набегов Алекса Теллеса. В ответной встрече – отправил «Рому» домой.

Алессандро даже не заслужил места в старте на ответный матч, но экстренно вышел на поле на 55-й минуте, когда Рик Карсдорп окончательно устал и получил карточку. Свистом Флоренци не встретили, но оно и понятно, играли команды все-таки в Португалии. Понятно только одно. После португальского безумия, Флоренци вообще сожрут. Предъявят за то, что забыл про VAR, за то, что снова не выложился в эпизоде, за глобальное потепление и бедность Зимбабве. Фанатская любовь такова: она легко превращается в ненависть.

«В этой истории я понял, что не могу угодить всем. Но я сделаю все возможное, чтобы привлечь фанатов на свою сторону», – сказал Флоренци сразу после зарождения конфликта. Но теперь его правильные и важные слова будут стоить ровно ничего. Слезы после матча – тоже. Алессандро не делал для клуба ничего плохого, но попал под несправедливую обструкцию, и провалился. И, кажется, фанаты «Ромы» заслужили такого исхода 1/8 финала своим поведением.

«Порту» – «Рома» – 3:1