VAR прав: пенальти «МЮ» в Париже верный. Но ФИФА судит по правилам, о которых не говорит никому

На последних минутах «Манчестер Юнайтед» атаковал все сильнее и сильнее. На 90-й минуте Диого Далот пробил издали и заработал угловой, но внезапно арбитр Дамир Скомина пошел к технической зоне за видеоповтором.

Причина – рука Преснеля Кимпембе, в которую попал мяч после удара Далота. Французский защитник в прыжке уворачивался от выстрела Диого на линии штрафной. Скомине потребовалось меньше минуты, чтобы увидеть пенальти. Маркус Рэшфорд плюнул с точки без шансов для Буффона, вывел «МЮ» в четвертьфинал и вышвырнул оттуда «ПСЖ».

Простой способ понять, насколько правильным был этот 11-метровый, – заглянуть в правила. На сайте ФИФА лежит 228-страничный PDF-документ «Правила игры» от IFAB (Международного совета футбольных ассоциаций). В пункте «Нарушения и недисциплинированное поведение» есть отдельный параграф «Умышленная игра рукой». Он выглядит довольно куцым, и, если его свернуть до действительно значимых понятий, то получается, что в нем нужно учитывать всего три вещи: движение руки к мячу (не наоборот), расстояние между соперником и мячом, а также что положение руки необязательно означает нарушение.

Для судей разработали методичку «Интерпретация правил игры и правила поведения арбитров», в которой эти определения разбирают более подробно. Но на деле в книжице появилось не три правила, за которые дают свистки за гандбол, а пять. Среди них есть уже имеющиеся, а еще такие пункты, как «Касание мяча бутсой или щитка, находящихся в руке футболиста, считается нарушением». Возможно, это пригодится как забавный или прецедентный случай, но точно не как основа основ.

Дамир Скомина, «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Для более подробных объяснений рефери проводят семинары, на которых и разбирают некоторые случаи или обсуждают единую трактовку правил. Случай с Кимпембе, видимо, как раз из таких. Через несколько минут в футбольном разделе реддита появилось видео с YouTube-канала Федерации футбола США с ограниченным доступом по ссылке. Внутри была запись одного из судейских семинаров с разбором игры рукой. Его проводил Эсфандиар Бахармаст, экс-американский арбитр иранского происхождения, работавший главным на ЧМ-1994 и делегатом на ЧМ-1998. Кроме того, у Бахармаста есть лицензия инструктора ФИФА.

В 20-минутном ролике с примерами показано, за какой гандбол свистят в футболе. Эсфандиар расписал естественную и неестественную позиции рук, а также преднамеренное нарушение. Кроме того, он отдельным пунктом выносит те моменты, когда защитники «рискуют» при обороне против мяча – сюда относятся все выставленные в подкатах внутри штрафной руки и другие кейсы, когда футболисты явно действуют неестественным образом.

Вероятно, это как раз про Кимпембе. Он взлетел и поднял руки, но сложность в том, считать ли это за ненатуральное положение тела. Невозможно высоко выпрыгнуть с опущенными или прижатыми к корпусу кистями – это факт. Но Бахармаст призывает трактовать это как нарушение, потому что Преснель рискнул в своей штрафной. А по «Правилам игры» это не считается фолом, поскольку рука не двигается по направлению к мячу, ее невозможно убрать другим способом, а расстояние от удара до защитника не такое большое, чтобы сориентироваться как-либо иначе.

И неизвестно, что здесь первично. По рекомендациям ФИФА арбитр Скомина поступил правильно – это действительно верно назначенный пенальти, делегат матча наверняка поставит ему высокую оценку как минимум за этот эпизод, словенец разобрался правильно. Но согласно первоначальным правилам, которые официально опубликованы и доступны каждому, Кимпембе ничего не нарушал и действовал по закону.

Проблема в том, что ФИФА чуть изменила трактовки и в подобных эпизодах действует по чуть другим правилам, а не по представленным и известным широкой публике. Так же неизвестно, знал ли о внутренних апдейтах организации футболист «ПСЖ» и как бы это повлияло на его игру в штрафной.

Еще раз: Скомина назначил 11-метровый по всем современным стандартам. Единственная претензия к ФИФА – нужно рассказывать о тонкостях правил всем, а не только доносить их своим арбитрам через своих судейских инструкторов.

«Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» – 1:3

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