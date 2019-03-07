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Неймар – о пенальти в ворота «ПСЖ»: «Это позор! Идите на *** [фиг]»
Очень емко.
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар был в ярости после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
«Это позор! УЕФА по-прежнему назначает четверых парней, которые ничего не знают о футболе. И они смотрят видеоповтор в замедленном режиме... Игры рукой попросту не было! Как можно сыграть рукой за своей спиной?! Идите на *** [фиг]», – приводит слова Неймара в инста-сторис Goal.
- Неймар пропустил матч из-за травмы.
- Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ», команда Сульшера вышла в четвертьфинал.
- Судья Дамир Скомина назначил пенальти в добавленное время за игру рукой Преснеля Кимпембе.
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