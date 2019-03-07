«Какой хочешь контракт? Где ставить памятник?» Невилл взял у Сульшера интервью после разгрома «ПСЖ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий в журналистике, взял интервью у исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. «МЮ» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошел «ПСЖ» и вышел в следующую стадию турнира.

«Какой контракт ты бы хотел? Какую зарплату? Где поставить тебе памятник?» – спросил Невилл.

«Это фантастический вечер. Я просто буду делать все возможное до лета, а там посмотрим, что решит руководство клуба.У нас отличная тренерская команда, и мы хотим, чтобы у них [футболистов] как можно чаще были такие вечера. Мы сами были частью этого, неправда ли?» – ответил Сульшер.

.«МЮ» обыграл «ПСЖ» в Париже со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По информации медиа, руководство клуба обещало предложить Сульшеру полноценный контракт в случае успеха с «ПСЖ».

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