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Магический мат Пепе действует круче силовых приемов. Эдин Джеко рухнул, как подкошенный

Магический мат Пепе действует круче силовых приемов. Джеко рухнул, как подкошенный
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 6 мин. назад

Симуляция если не века, то года.

Во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Порту» на поле произошла стычка: повздорили Пепе и Эдин Джеко.

Футболисты столкнулись лбами, произошел разговор на повышенных тонах. «Пошел на *** [фиг]!» – крикнул Пепе в лицо Джеко. Футболист «Ромы» немедленно схватился за лицо и картинно рухнул на газон, показывая, что португалец нарушил правила. Эпизод уже стал поводом для многочисленных шуток в интернете.

  • Порту выиграл ответный матч со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
  • Арбир Чакыр поставил пенальти в ворота «Ромы» на 117-й минуте.

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