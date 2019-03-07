Eurosport
Магический мат Пепе действует круче силовых приемов. Эдин Джеко рухнул, как подкошенный
Симуляция если не века, то года.
Во втором тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Порту» на поле произошла стычка: повздорили Пепе и Эдин Джеко.
Футболисты столкнулись лбами, произошел разговор на повышенных тонах. «Пошел на *** [фиг]!» – крикнул Пепе в лицо Джеко. Футболист «Ромы» немедленно схватился за лицо и картинно рухнул на газон, показывая, что португалец нарушил правила. Эпизод уже стал поводом для многочисленных шуток в интернете.
- Порту выиграл ответный матч со счетом 3:1 и вышел в четвертьфинал ЛЧ.
- Арбир Чакыр поставил пенальти в ворота «Ромы» на 117-й минуте.
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