Победа «Манчестер Ю» над «ПСЖ» в ЛЧ – чудо. Даже круче, чем барселонские 6:1

Три недели назад «Ман Юнайтед» безальтернативно влетел «Парижу» на «Олд Траффорд» – тогда показалось, что Сульшер наконец поплывет, а команду ждет убийственный регресс к среднему. Но ничего подобного не произошло: сначала «дьяволы» раздавили «Челси» в Кубке Англии, затем сдержали «Ливерпуль», а после этого набрали шесть из шести в АПЛ. Сегодняшний «Юнайтед» поражает – он одновременно сконцентрирован на победах, но абстрагирован от глобальных результатов.

За 2,5 месяца при Сульшере манкунианцы потеряли всего четыре очка в Премьер-лиге (набрали грандиозные 32), но до сих пор воюют за четвертую строчку – турнирная стагнация должна расстраивать и угнетать, но «МЮ» сражается за Лигу чемпионов, вообще не глядя в таблицу. Такой подход самый верный: выходить, биться, рвать, а там будь что будет – главное, не отвлекаться на расклады, которые ты не в силах изменить.

От «Юнайтед» уже ничего не зависит в чемпионской гонке АПЛ, зато в Лиге чемпионов еще можно было все исправить. «Дьяволы» грамотно забили на домашние 0:2 от «ПСЖ» и сфокусировались на простой миссии: заколотить быстрый мяч, а дальше по ситуации. Сульшер (возможно, не без помощи Ферги) каким-то волшебным образом отвлек «МЮ» и от грустной кадровой диспозиции (минус 10 человек во главе с Погба), и от статистической тоски. Никто и никогда не проходил в следующий раунд ЛЧ после домашних 0:2? Плевать, всегда можно стать первыми.

«Манчестер Юнайтед»Eurosport

«МЮ» сотворил магию, которая объективно гораздо мощнее, чем та, которую два года назад выдала «Барселона». Эпический камбэк с 0:4 на 6:1 легендарен из-за кучи голов и зверского гандикапа, но нельзя игнорировать нюансы: во-первых, уникальное безволие парижан (вышли попинать мячик полтора часа, совсем заглохли после 1:3), во-вторых, суперсомнительный пенальти (Суарес – замечательный престидижитатор), в-третьих, неадекватные пять минут добавленного времени. Плюс сказались факторы Месси и Неймара – после избиения на «Парк де Пренс» полубоги включились на полную и ежеминутно кромсали уснувший «ПСЖ».

Против «дьяволов» ничего такого не было даже близко. Во втором тайме парижане неплохо контролировали игру, владели мячом, комбинировали на половине поля «Юнайтед» и не позволяли гостям создавать моменты. Своих Лео и Нея у «дьяволов» тоже не нашлось – англичане кое-как цеплялись на чужой половине, но любой обостряющий пас уверенно прерывала оборона «ПСЖ». Под конец измученный, уставший и обескровленный «МЮ» даже не штурмовал ворота Буффона и не наваливался на Джиджи, а тупо пинал вперед в надежде на чудо.

И оно случилось: шальной выстрел Далота, внезапная рука Кимпембе, рейд к монитору, пенальти. Спорить бесполезно, потому что Скомина все внимательно изучил – опять же, в отличие от Айтекина в 2017-м, который поверил цирковым этюдам Суареса. Более того, благородный Дамир даже выделил парижанам три-четыре минуты, чтобы они пришли в себя и провели пару атак – ничего не помогло.

«ПСЖ» – «МЮ»Getty Images

Триумф «МЮ» алогичен и необъясним. Вместо того, чтобы набирать xG, парни Сульшера заползли в четвертьфинал за счет двух дальних ударов, которые в системе ожидаемых голов имеют ничтожно мелкую ценность. Но эта история учит одному: когда все складывается против тебя, а твои шансы уже похоронили, нужно забыться и пахать так, словно все только начинается. Тогда в худшем случае тебе не будет стыдно, а в лучшем ты попадешь туда, куда стремился.

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