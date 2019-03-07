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Икер Касильяс успокаивал плачущего Алессандро Флоренци, из-за которого «Рома» покинула ЛЧ

Касильяс успокаивал плачущего Флоренци, из-за которого «Рома» покинула Лигу чемпионов
Eurosport

1 час назад

Грустные кадры.

После ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Порту» голкипер португальской команды Икер Касильяс утешал плачущего защитника римлян Алессандро Флоренци.

На 117-й минуте матча 27-летний Флоренци в своей штрафной схватил соперника за футболку, и судья Чакыр поставил пенальти после просмотра видеоповтора. Когда игроки покидали поле, Касильяс подошел к Флоренци со словами утешения.

  • Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Порту», португальский клуб прошел в четвертьфинал.
  • В матче с «Порту» Флоренци вышел на замену во втором тайме.

Фанаты «Ромы» заслужили вылет отношением к игрокам. Освистанный Флоренци похоронил клуб в 1/8 ЛЧ

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