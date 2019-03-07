Поль Погба и Ромелу Лукаку отправили оригинальный месседж журналистам, написавшим об их конфликте

Игроки «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и Поль Погба оригинальным способом опровергли слухи издания The Sun об их конфликте.

После победного матча 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» футболисты перед камерой изобразили написание текста, давая понять, что информация о взаимном непонимании – выдумка журналистов.

По данным The Sun, Лукаку и Погба поругались после матча АПЛ с «Саутгемптоном». Оформивший дубль Лукаку хотел пробить пенальти, чтобы сделать хет-трик, но к мячу подошел Погба и не забил.

Матч против «ПСЖ» завершился победой «МЮ» со счетом 3:1, Лукаку поразил ворота Буффона дважды.

Погба не принимал участия в игре из-за дисквалификации.

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