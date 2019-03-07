Eurosport
Поль Погба и Ромелу Лукаку отправили оригинальный месседж журналистам, написавшим об их конфликте
Футболисты показали, что никакго скандала не было.
Игроки «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и Поль Погба оригинальным способом опровергли слухи издания The Sun об их конфликте.
После победного матча 1/8 финала ЛЧ против «ПСЖ» футболисты перед камерой изобразили написание текста, давая понять, что информация о взаимном непонимании – выдумка журналистов.
По данным The Sun, Лукаку и Погба поругались после матча АПЛ с «Саутгемптоном». Оформивший дубль Лукаку хотел пробить пенальти, чтобы сделать хет-трик, но к мячу подошел Погба и не забил.
- Матч против «ПСЖ» завершился победой «МЮ» со счетом 3:1, Лукаку поразил ворота Буффона дважды.
- Погба не принимал участия в игре из-за дисквалификации.
VAR прав: пенальти «МЮ» в Париже верный. Но ФИФА судит по правилам, о которых не говорит никому
Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой