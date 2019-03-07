«Мы единственные победили Сульшера в плей-офф в этом сезоне». «Зенит» отреагировал на победу «МЮ»

«Зенит» в шуточном формате прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«То чувство, когда вы единственный клуб, в этом сезоне прошедший команду Сульшера в европейском плей-офф», – написано в англоязычном твиттере петербуржцев.

В августе 2018 года «Зенит» по сумме двух матчей обыграл норвежский «Мольде» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Нынешний и.о. тренера «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер возглавлял норвежскую команду.

«МЮ» прошел «ПСЖ» благодаря пенальти, назначенному в добавленное время с помощью VAR.

«Зенит» сегодня, 7 марта, сыграет первый матч 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала».

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