Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде: «То, что случилось с «Мадридом», может произойти и с нами»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против «Аякса».

«То, что случилось с «Мадридом», может произойти и с нами. Этот пример показал нам, что нужно быть осторожными. Мы еще не в четвертьфинале, и у нас нет преимущества на поле. Плохой день оставит нас за пределами Лиги чемпионов», – приводит слова 55-летнего тренера Mundo Deportivo.

Вчера, 6 марта, «Барселона» уступила «Жироне» в финале Суперкубка Каталонии (0:1). Вальверде заявил: «Жирона» показала себя командой, которая в любой день может обыграть нас в Примере. Мы должны ценить даже небольшие клубы».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Аяксу» (1:4) и покинул турнир.

«Барселона» в первом матче сыграла нулевую ничью с «Лионом», ответная встреча состоится 13 марта.

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой