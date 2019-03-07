Getty Images

Главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде: «То, что случилось с «Мадридом», может произойти и с нами»

Вальверде: «То, что случилось с «Реалом», может произойти и с нами»
Eurosport

30 мин. назад

Странно, ведь у «Барсы» есть Месси.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против «Аякса».

«То, что случилось с «Мадридом», может произойти и с нами. Этот пример показал нам, что нужно быть осторожными. Мы еще не в четвертьфинале, и у нас нет преимущества на поле. Плохой день оставит нас за пределами Лиги чемпионов», – приводит слова 55-летнего тренера Mundo Deportivo.

Вчера, 6 марта, «Барселона» уступила «Жироне» в финале Суперкубка Каталонии (0:1). Вальверде заявил: «Жирона» показала себя командой, которая в любой день может обыграть нас в Примере. Мы должны ценить даже небольшие клубы».

  • В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Аяксу» (1:4) и покинул турнир.
  • «Барселона» в первом матче сыграла нулевую ничью с «Лионом», ответная встреча состоится 13 марта.
Eurosport в телеграме

Лучшие тексты и главные новости дня – в телеграме и у тебя под рукой

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте