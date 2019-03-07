Тренер «ПСЖ» Томас Тухель: «Я все еще большой сторонник видеоповторов»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала.

«Я большой поклонник видеоповторов и до сих пор им являются. Это очень сложная вещь, рассматривать эпизоды с разных точек. Наказывать или не наказывать, дистанция, естественная позиция... Так много тем для обсуждения. Вчера было решение 50 на 50, и это проблема, хотя люди, которые поддерживают решение судьи, говорят, что это не так», – заявил 45-летний Тухель.

«ПСЖ» уступил «МЮ» со счетом 1:3, пропустив пенальти за игру рукой в добавленное время.

В чемпионате Франции команда Тухеля занимает уверенное первое место с преимуществом в 17 очков.

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