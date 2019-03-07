Игроку «ПСЖ» Неймару грозит бан на 3 игры за мат после матча с «МЮ»

Форвард «ПСЖ» Неймар рискует схлопотать дисквалификацию за слишком эмоциональную реакцию в адрес судей после вылета парижского клуба из Лиги чемпионов.

УЕФА может открыть дисциплинарное дело: по регламенту за оскорбление или неспортивное поведение, нарушающее правила, футболиста могут забанить на срок от одного до трех матчей, сообщает Diario Sport.

Судья Дамир Скомина назначил пенальти в добавленное время за игру рукой Преснеля Кимпембе после видеопросмотра.

«МЮ» победил со счетом 3:1 и прошел дальше, Неймар не играл в этом матче из-за травмы.

Неймар – о пенальти в ворота «ПСЖ»: «Это позор! Идите на *** [фиг]»

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