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Тренер «Атлетико» Диего Симеоне заплатит штраф в 20 тысяч евро за жест в матче с «Ювентусом»

Симеоне заплатит 20 тысяч евро за жест в матче с «Ювентусом»
Eurosport

39 мин. назад

Везунчик.

УЕФА оштрафовал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на 20 тысяч евро за жест во время второго гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Аргентинец мог нарваться на дисквалификацию, но в итоге он будет руководить командой во время ответки в Турине, сообщает AS.

  • «Атлетико» выиграл первый матч у «Ювентуса» со счетом 2:0.
  • Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

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