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Тренер «Атлетико» Диего Симеоне заплатит штраф в 20 тысяч евро за жест в матче с «Ювентусом»
Везунчик.
УЕФА оштрафовал главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на 20 тысяч евро за жест во время второго гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Аргентинец мог нарваться на дисквалификацию, но в итоге он будет руководить командой во время ответки в Турине, сообщает AS.
- «Атлетико» выиграл первый матч у «Ювентуса» со счетом 2:0.
- Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.
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