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«Рассчитайся со мной, и я уйду». Серхио Рамос схлестнулся с Пересом после матча с «Аяксом»
Не все ладно в Мадриде.
В раздевалке мадридского «Реала» произошел конфликт после вылета из Лиги чемпионов от «Аякса».
В комнату зашли президент клуба Флорентино Перес и капитан Серхио Рамос, который пропускал матч из-за дисквалификации. Между этими мужчинами и возникла основная перепалка.
«Рассчитайся со мной, и я уйду. Я отдал все ради этой эмблемы, клуба и даже ради тебя», – ответил Рамос Пересу на угрозы выгнать Серхио из клуба. Досталось и другим футболистам, Перес несколько раз использовал слово «позорный», сообщает AS.
- «Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.
- Реал» побеждал в трех предыдущих розыгрышах ЛЧ.
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