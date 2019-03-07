«Рассчитайся со мной, и я уйду». Серхио Рамос схлестнулся с Пересом после матча с «Аяксом»

В раздевалке мадридского «Реала» произошел конфликт после вылета из Лиги чемпионов от «Аякса».

В комнату зашли президент клуба Флорентино Перес и капитан Серхио Рамос, который пропускал матч из-за дисквалификации. Между этими мужчинами и возникла основная перепалка.

«Рассчитайся со мной, и я уйду. Я отдал все ради этой эмблемы, клуба и даже ради тебя», – ответил Рамос Пересу на угрозы выгнать Серхио из клуба. Досталось и другим футболистам, Перес несколько раз использовал слово «позорный», сообщает AS.

«Аякс» выиграл матч на «Бернабеу» со счетом 4:1 и по сумме прошел дальше – 5:3.

Реал» побеждал в трех предыдущих розыгрышах ЛЧ.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме