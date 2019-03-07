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RMC Sport: форвард «ПСЖ» Неймар рвался в судейскую комнату после матча с «Манчестер Юнайтед»
Бразилец не только писал посты.
Нападающий «ПСЖ» Неймар был разъярен работой Дамира Скомины, который назначил решающий пенальти в ворота парижан в добавленное время матча ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» после видеопросмотра.
Бразилец пытался попасть в комнату арбитров, но его остановили сотрудники французского клуба, сообщает RMC Sport.
- Неймар написал в инстаграме оскорбления в адрес судей, за что может получить трехматчевый бан.
- Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ», команда Сульшера вышла в четвертьфинал по правилу гола на чужом поле.
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