Getty Images

RMC Sport: форвард «ПСЖ» Неймар рвался в судейскую комнату после матча с «Манчестер Юнайтед»

RMC Sport: Неймар рвался в судейскую комнату после матча с «МЮ»
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Бразилец не только писал посты.

Нападающий «ПСЖ» Неймар был разъярен работой Дамира Скомины, который назначил решающий пенальти в ворота парижан в добавленное время матча ЛЧ против «Манчестер Юнайтед» после видеопросмотра.

Бразилец пытался попасть в комнату арбитров, но его остановили сотрудники французского клуба, сообщает RMC Sport.

  • Неймар написал в инстаграме оскорбления в адрес судей, за что может получить трехматчевый бан.
  • Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «МЮ», команда Сульшера вышла в четвертьфинал по правилу гола на чужом поле.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте