Таксист в Париже ранил ножом фаната «Манчестер Юнайтед». Потребовалась операция

Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил ножевое ранение во время поездки на такси в Париже после матча Лиги чемпионов против «ПСЖ». 44-летний мужчина возвращался со стадиона с тремя другими фанатами. Они разговаривали о победе, и водителя это оскорбило.

Как сообщает Sky Sports, водитель остановил машину и потребовал выйти из такси. Затем он вытащил нож и стал угрожать женщине-пассажирке. Будущая жертва вступилась за нее, но водитель нанес ему удар ножом в грудь.

Таксист скрылся с места преступления, товарищи потерпевшего остановили попутку и доставили раненого в больницу. В четверг, 7 марта, ему сделали операцию по удалению крови из легких. Подозреваемый арестован французской полицией, но орудие преступления еще не найдено.

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «ПСЖ» со счетом 3:1 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Судья назначил решающий пенальти с помощью VAR.

Победа «МЮ» над «ПСЖ» в ЛЧ – чудо. Даже круче, чем барселонские 6:1

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте