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Карло Анчелотти: «Будь я тренером «ПСЖ» в тот вечер, то сбросился бы с ближайшего моста»

Анчелотти: «Будь я тренером «ПСЖ» в тот вечер, то сбросился бы с ближайшего моста»
Eurosport

1 час назад

К счастью, Карло тренирует скромный «Наполи».

Бывший тренер «ПСЖ» Карло Анчелотти, сейчас работающий в «Наполи», прокомментировал поражение парижан от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«Если бы в тот вечер я был тренером «ПСЖ», то сбросился бы с ближайшего моста», – сказал 59-летний специалист, работавший в «ПСЖ» с 2011-го по 2013-й год.

  • «ПСЖ» упустил возможность выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, пропустив с пенальти в компенсированное время.
  • Под руководством Анчелотти «Наполи» идет на втором месте в Серии А.

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