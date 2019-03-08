Карло Анчелотти: «Будь я тренером «ПСЖ» в тот вечер, то сбросился бы с ближайшего моста»

Бывший тренер «ПСЖ» Карло Анчелотти, сейчас работающий в «Наполи», прокомментировал поражение парижан от «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«Если бы в тот вечер я был тренером «ПСЖ», то сбросился бы с ближайшего моста», – сказал 59-летний специалист, работавший в «ПСЖ» с 2011-го по 2013-й год.

«ПСЖ» упустил возможность выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, пропустив с пенальти в компенсированное время.

Под руководством Анчелотти «Наполи» идет на втором месте в Серии А.

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