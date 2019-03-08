Getty Images
«Рука игрока «ПСЖ» находилась не близко к телу». УЕФА разъяснил назначение пенальти в пользу «МЮ»
Скомина был прав.
УЕФА объяснил решение Дамира Скомины поставить пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».
«Судья не смог четко распознать элемент во время игры и прибегнул к дополнительной проверке эпизода. Видеоповтор подтвердил, что рука защитника «ПСЖ» находилась не близко к телу, и это увеличивало площадь препятствия на пути мяча. Мяч не мог напрямую двигаться по направлению к цели. Следовательно, судья назначил пенальти», – говорится в заявлении УЕФА.
- Скомина назначил пенальти в дополнительное время после игры рукой Преснеля Кимпембе.
- Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый и вывел «МЮ» в четвертьфинал (3:1).
VAR прав: пенальти «МЮ» в Париже верный. Но ФИФА судит по правилам, о которых не говорит никому
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте