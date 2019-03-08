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«Рука игрока «ПСЖ» находилась не близко к телу». УЕФА разъяснил назначение пенальти в пользу «МЮ»

«Рука игрока «ПСЖ» находилась не близко к телу». УЕФА разъяснил назначение пенальти в пользу «МЮ»
Eurosport

30 мин. назад

Скомина был прав.

УЕФА объяснил решение Дамира Скомины поставить пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

«Судья не смог четко распознать элемент во время игры и прибегнул к дополнительной проверке эпизода. Видеоповтор подтвердил, что рука защитника «ПСЖ» находилась не близко к телу, и это увеличивало площадь препятствия на пути мяча. Мяч не мог напрямую двигаться по направлению к цели. Следовательно, судья назначил пенальти», – говорится в заявлении УЕФА.

  • Скомина назначил пенальти в дополнительное время после игры рукой Преснеля Кимпембе.
  • Маркус Рэшфорд реализовал 11-метровый и вывел «МЮ» в четвертьфинал (3:1).

VAR прав: пенальти «МЮ» в Париже верный. Но ФИФА судит по правилам, о которых не говорит никому

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