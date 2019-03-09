Болельщики «ПСЖ» – игрокам: «Купите себе новые яйца или убирайтесь»

Объединение фанатов «Пари-Сен Жермен» Collectif Ultras Paris выступило с открытым письмом после поражения от «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спустя почти два года после худшего унижения, которому подвергались болельщики «ПСЖ», мы снова стали посмешищем для Европы. Вина лежит на игроках, неспособных принять их статус и ожидания, возложенные на них. Мы не позволим игрокам, у которых нет гордости, замарать честь нашего клуба в грязи. Мы ждем большего уважения, больше борьбы, большего профессионализма и больших амбиций от тех, кто обязан защищать наши цвета.

Мы, преданные болельщики «ПСЖ», продолжим поддерживать наш клуб, который заслуживает лучшего, чем несколько наемников, больше заинтересованных в ежегодном увеличении зарплаты. Купите себе новые яйца или убирайтесь!», – говорится в обращении.

В первом матче против «МЮ» парижане победили со счетом 2:0, однако в ответной игре уступили 1:3 и покинули турнир.

Два года «ПСЖ» вылетел из ЛЧ, несмотря на победу над «Барселоной» в первом матче со счетом 4:0.

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