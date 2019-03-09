Аллегри: «Выиграть ЛЧ непросто. «Баварии» понадобилось 10 лет, а «Челси» победил незаслуженно»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда испытывает дополнительное давление из-за повышенных ожиданий, выступая в Лиге чемпионов.

«Ювентус» всегда боролся за титул Лиги чемпионов с тех пор, как я пришел в команду. Перед моим приходом многие были скептичного мнения как обо мне, так и о команде в целом. Но мы всегда попадали в число 16 лучших, дважды доходили до финала и вылетали только от будущих победителей.

Выиграть Лигу чемпионов непросто. «Баварии» понадобилось 10 лет, чтобы сделать это. А «Челси» выиграл тогда, когда не заслуживал победы, ведь на протяжении всего финального матча их не было видно. С моей точки зрения, было бы неверно оценивать работу, проделанную «Ювентусом», в негативном ключе.

Думаю, ожидания от нас стали чересчур завышенными, и это превратилось в навязчивую идею. Игра в Лиге чемпионов должна приносить удовольствие и радость», – приводит слова Аллегри Football Italia.

В первом матче 1/8 финала «Ювентус» уступил «Атлетико» со счетом 0:2.

Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

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