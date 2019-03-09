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Эрик Кантона спровоцировал отца Неймара после поражения «ПСЖ» – мужчины едва не подрались
Легенда «МЮ» выбесил оппонента провокационными жестами.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона вступил в конфликт с отцом игрока «ПСЖ» Неймара по окончании матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как сообщает RMC, Кантона, радовавшийся победе любимого клуба, отпускал в адрес Неймара-старшего провокационные жесты. Ситуация могла закончиться дракой, но в нее вовремя вмешалась служба безопасности «ПСЖ».
- В одной ложе с Неймаром-старшим находились родственники и друзья других футболистов «ПСЖ» – Дани Алвеса и Маркиньоса.
- Выиграв первый матч со счетом 2:0, парижане на своем поле уступили со счетом 1:3 и в третий раз подряд вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
- Неймар не принимал участия в играх 1/8 финала из-за травмы.
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