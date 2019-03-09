Тактаров: «Фергюсон в «МЮ» решает все. У него развит эффект белого тренера – такой же был у Сталина»

Бывший боец UFC Олег Тактаров дал оценку победе «Манчестер Юнайтед» над «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» не самым лучшим составом победил, в общем-то, неплохой состав «ПСЖ». Это очень знаковая победа. Как раз то, почему у японцев есть выражение «За учителя дают тысячу чемпионов». Я говорю не про Уле-Гуннара Сульшера, хотя он тоже молодец, в Норвегии вытворял чудеса. Как сказал сегодня мой товарищ: «Даже «Зенит» победил в прошлом году».

Я говорю про Алекса Фергюсона. Я думаю, его присутствие в раздевалке решает все. Помимо советов – заходит человек в раздевалку, и срабатывает, как я его называю, «эффект белого тренера». Я сейчас в России, поэтому могу называть вещи своими именами. Это то, что мы видели, когда Тайсон показывал лучшие результаты. Эффект тренера, которого и уважают, и боятся.

Это происходит на уровне подсознания. Мастер, учитель подошел, посмотрел – и вся команда, все 11 человек, забегали, как савраски. Такие вещи ни криком, ничем невозможно получить. Это либо есть, либо этого нет. Я думаю, что эффект белого тренера был очень хорошо развит у еврейского осетина Сталина и мегрела Берии. Вот так вся страна на них реагировала. Но это, опять же, мое мнение. Так, подумайте просто на досуге об этом», – заявил Тактаров.

В первом матче на «Олд Траффорд» «МЮ» уступил «ПСЖ» со счетом 0:2.

Во второй игре «красные дьяволы» победили со счетом 3:1 и прошли в 1/4 финала.

Неймар – о пенальти в ворота «ПСЖ»: «Это позор! Идите на *** [фиг]»

Курлык! Подписывайся на нас в твиттере