«Я сразу был против VAR». Мишель Платини – о пенальти в ворота «ПСЖ» в матче с «МЮ»

Экс-глава УЕФА Мишель Платини выразил мнение о пенальти, назначенном в ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда старался защищать футбол и игроков, и произошедшее в среду только подтвердило мои слова. Игрок «ПСЖ» отворачивается, и мяч попадает ему в руку. Это было ненамеренно. Судья сделал то, что должен был – назначил угловой, но потом ему посоветовали пересмотреть эпизод.

Пункт о том, что пенальти нужно назначать за любое попадание в руку, препятствует духу футболу. Это может привести к тому, что футболисты специально начнут целиться в руку защитнику. Я сразу был против введения видеоповторов, так как еще в бытность игроком понял, что телевизоры не всегда показывают правду», – цитирует 63-летнего Платини Le Journal du Dimanche.

В матче «МЮ» и «ПСЖ» пенальти на Кимпембе был назначен в добавленное время после просмотра видеоповтора.

Этот гол позволил «дьяволам» сравнять общий счет и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Аналогичный случай произошел во втором экстра-тайме матча «Порту» и «Ромы».

«Рука игрока «ПСЖ» находилась не близко к телу». УЕФА разъяснил назначение пенальти в пользу «МЮ»

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