Getty Images

Криштиану Роналду: «Никто не ожидал, что мы проиграем «Атлетико» в Мадриде, так что все возможно»

Роналду: «Никто не ожидал, что мы проиграем «Атлетико» в Мадриде, так что все возможно»
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Португалец настроен на выход в следующий раунд.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду верит в победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Атлетико» – сильная команда, все это знают. Они отлично защищаются, не идут на риск и играют на контратаках, но мы готовы к этому и сделаем все ради победы. Судьбу выхода в четвертьфинал решат детали.

Таков футбол: никто не ожидал, что в первом матче мы проиграем, так что все возможно. Мы хотим показать хороший результат перед родной аудиторией», – цитирует Криштиану AS.

  • Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.
  • В Мадриде «индейцы» победили со счетом 2:0.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте