Криштиану Роналду: «Никто не ожидал, что мы проиграем «Атлетико» в Мадриде, так что все возможно»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду верит в победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Атлетико» – сильная команда, все это знают. Они отлично защищаются, не идут на риск и играют на контратаках, но мы готовы к этому и сделаем все ради победы. Судьбу выхода в четвертьфинал решат детали.

Таков футбол: никто не ожидал, что в первом матче мы проиграем, так что все возможно. Мы хотим показать хороший результат перед родной аудиторией», – цитирует Криштиану AS.

Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

В Мадриде «индейцы» победили со счетом 2:0.

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