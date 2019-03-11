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Криштиану Роналду: «Никто не ожидал, что мы проиграем «Атлетико» в Мадриде, так что все возможно»
Португалец настроен на выход в следующий раунд.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду верит в победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
«Атлетико» – сильная команда, все это знают. Они отлично защищаются, не идут на риск и играют на контратаках, но мы готовы к этому и сделаем все ради победы. Судьбу выхода в четвертьфинал решат детали.
Таков футбол: никто не ожидал, что в первом матче мы проиграем, так что все возможно. Мы хотим показать хороший результат перед родной аудиторией», – цитирует Криштиану AS.
- Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.
- В Мадриде «индейцы» победили со счетом 2:0.
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