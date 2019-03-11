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Серхио Рамос: «Желтая карточка в Амстердаме была ошибкой. Я признаю свою вину на 200%»
Кэп «Реала» наконец-то покаялся.
Капитан «Реала» Серхио Рамос признал, что был неправ, получив лишнюю желтую карточку в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1)
«Была ли желтая карточка, полученная мной в Амстердаме, ошибкой? Совершенно точно, что да, и я признаю свою вину на 200%», – написал Серхио в инстаграме.
- После победы над «Аяксом» Рамос сперва заявил, что получил предупреждение намеренно, а затем опроверг свои же слова.
- В итоге УЕФА наградил Серхио лишним матчем дисквалификации.
- В ответной игре «Реал» без Рамоса в составе потерпел поражение со счетом 1:4 и покинул Лигу чемпионов.
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