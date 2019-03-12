Хосеп Гвардиола: «3 победы подряд, 4 за 5 лет. «Реал» был лучшей командой в последнее десятилетие»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, что высоко ценит достижения мадридского «Реала» в Лиге чемпионов в последние годы.

«Если кто-то думает, что с вылетом «Реала» станет легче, то ему нужно лучше понять этот турнир. Три победы в Лиге чемпионов подряд, четыре трофея за пять последних сезонов. «Реал» был лучшей командой в последнее десятилетие. Удивительно, что они вылетели.

Мне «Реал» казался фаворитом. Это по-прежнему невероятная команда. Надеюсь, мы пройдем в четвертьфинал, но там будут команды, сопоставимые с «Реалом», – цитирует Пепа Manchester Evening News.

Ранее Гвардиола не включил «Реал» в свою тройку лучшим команд десятилетия, назвав «Барселону», «Баварию» и «Ювентус».

«Бланкос» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Аяксу (2:1, 1:4).

Тренер «Сити» Хосеп Гвардиола: «3 лучших клуба десятилетия: «Ювентус», «Бавария» и «Барса»

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