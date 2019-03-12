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Мохамед Салах: «Хочу выиграть ЛЧ. Но пожертвую мечтой ради фанатов, которые хотят победы в АПЛ»
Египтянину важны желания болельщиков.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет исполнить мечту фанатов «красных» и, наконец, выиграть АПЛ.
«Для меня, честно говоря, самым престижным турниром является Лига чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты. Но если мы возьмем оба турнира, то это будет просто прекрасно. И мы постараемся сделать это», – цитирует Салаха Sky Sports.
- Последний раз «Ливерпуль» побеждал в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.
- За восемь туров до конца АПЛ-2018/19 «красные» отстают от «Сити» на одно очко.
- В Лиге чемпионов «Ливерпуль» играет в 1/8 финала с «Баварией». Первый матч на «Энфилде» закончился нулевой ничьей.
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