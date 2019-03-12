Мохамед Салах: «Хочу выиграть ЛЧ. Но пожертвую мечтой ради фанатов, которые хотят победы в АПЛ»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет исполнить мечту фанатов «красных» и, наконец, выиграть АПЛ.

«Для меня, честно говоря, самым престижным турниром является Лига чемпионов. Однако весь наш город и клуб мечтают о победе в Премьер-лиге. Поэтому я с большой радостью пожертвую своей мечтой ради их мечты. Но если мы возьмем оба турнира, то это будет просто прекрасно. И мы постараемся сделать это», – цитирует Салаха Sky Sports.

Последний раз «Ливерпуль» побеждал в чемпионате Англии в сезоне-1989/90.

За восемь туров до конца АПЛ-2018/19 «красные» отстают от «Сити» на одно очко.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» играет в 1/8 финала с «Баварией». Первый матч на «Энфилде» закончился нулевой ничьей.

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