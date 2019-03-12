Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Забивать в Серии A сложнее, чем в Примере и АПЛ»

Страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду считает Серию A самым сложным чемпионатом для нападающих.

«Я думаю, забивать мячи в чемпионате Италии сложнее, чем в Примере. Испанская лига более открытая, команды там больше рискуют. В Италии все наоборот: главный приоритет – это оборона, а потом уже атака.

Также я отыграл пять лет в чемпионате Англии и могу сказать, что тяжелее всего забивать именно в Италии», – приводит слова Криштиану Marca.

12 марта «Ювентус» сыграет с «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Следи за игрой при помощи трансляции Eurosport.ru.

В первом матче «бьянконери» уступили со счетом 0:2.

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