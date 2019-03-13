Хет-трик Криштиану Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал

«Ювентус» выиграл у «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Счет в игре на 27-й минуте открыл Криштиану Роналду, откликнувшийся на пас Федерико Бернардески и отправивший мяч в сетку ударом головой.

В начале второго тайма Криш забил аналогичный мяч: подача с фланга – удар головой. Ян Облак потащил удар португальца, но система фиксации голов сообщила, что мяч пересек линию.

На 86-й минуте Роналду оформил хет-трик – Криш реализовал пенальти, заработанный Бернардески.

В первом матче «Ювентус» уступил «индейцам» со счетом 0:2.

В прошлом сезоне «Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Реалу».

3 гола «Манчестер Юнайтед» в ворота Буффона – «дьяволы» сотворили магию, равную волшебству 1999-го

Подписывайся на нас в инстаграме и смотри яркие фото