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Хет-трик Криштиану Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал
Наверное, болельщики «Атлетико» никого не ненавидят так сильно, как Криша.
«Ювентус» выиграл у «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Счет в игре на 27-й минуте открыл Криштиану Роналду, откликнувшийся на пас Федерико Бернардески и отправивший мяч в сетку ударом головой.
В начале второго тайма Криш забил аналогичный мяч: подача с фланга – удар головой. Ян Облак потащил удар португальца, но система фиксации голов сообщила, что мяч пересек линию.
На 86-й минуте Роналду оформил хет-трик – Криш реализовал пенальти, заработанный Бернардески.
- В первом матче «Ювентус» уступил «индейцам» со счетом 0:2.
- В прошлом сезоне «Ювентус» выбыл из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Реалу».
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