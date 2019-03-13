Суперпас Зинченко, дубль Агуэро и еще куча результативных действий – «Сити» изничтожил «Шальке»

«Манчестер Сити» выиграл у «Шальке» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 7:0.

Счет в игре с пенальти, который заработал Бернарду Силва, открыл Серхио Агуэро.

Затем Серхио оформил дубль – ему ассистировал Рахим Стерлинг, отдавший эффектный пас пяткой.

Под занавес первого тайма бывшую команду огорчил Лерой Сане. Отметим прекрасный пас на Лероя в исполнении Александра Зинченко – в украинца будто бы вселились гены Андреса Иньесты.

После перерыва Сане выступил в роли ассистента, а отличился Стерлинг.

К пятому голу в ворота «Шальке» привела комбинация Зинченко – Сане – Бернарду. Парни Гвардиолы просто разорвали соперника на кусочки!

Поймавший кураж Сане еще и ассистировал 19-летнему Филу Фодену.

Финальную стрелу в «Шальке» вонзил вышедший на замену Габриэл Жезус.

В первой игре «Ман Сити» победил со счетом 3:2.

В прошлом сезоне «горожане» выбыли из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Ливерпулю».

«Манчестер Сити» раздаст болельщицам тампоны и прокладки в рамках благотворительной акции

Подписывайся на нас Вконтакте