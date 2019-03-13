Eurosport
Гениальный ассист игрока «Сити» Александра Зинченко, который обнулил оборону «Шальке»
Украинец – двойник не только Кевина де Брёйне, но и Андреса Иньесты.
«Манчестер Сити» закрыл интригу в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шальке» за 8 минут первого тайма ответки – с 35-й по 43-ю минуту в воротах немецкого клуба залетели три мяча.
Третий гол тянет на комбинацию недели. Александр Зинченко одним движением вспорол фланг обороны «Шальке» и вывел Лероя Сане на убойную позицию. Немец не испортил момент, а потом отблагодарил Зинченко.
- Это второй ассист Зинченко в Лиге чемпионов-2018/19. Всего у него было 4 голевые передачи в предыдущих 19 матчах сезона.
- В первом матче «Сити» победил со счетом 3:2.
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