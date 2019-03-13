Eurosport
Прекрасная Джорджина Родригес красиво расплакалась после победного гола Криштиану Роналду
За Ириной Шейк на матчах «Реала» такого не замечали.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико». На 86-й минуте он забил пенальти и вывел туринцев в следующий раунд турнира.
Из вип-ложи «Аллианц Стэдиума» за игрой смотрела невеста Криша Джорджина Родригес. После гола Роналду она не сдержала эмоций и красиво расчувствовалась. Девушка зашмыгала носом и проронила пару слез.
- «Ювентус» сделал камбэк с 0:2 в первом матче и крупно победил «Атлетико» – 3:0.
- Роналду и Джорджина встречаются с сентября 2016 года. В ноябре 2018-го Криштиану сделал девушке предложение. У молодых людей есть совместный ребенок – полуторагодовалая дочь Алана-Мартина.
Хет-трик Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал
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