Прекрасная Джорджина Родригес красиво расплакалась после победного гола Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико». На 86-й минуте он забил пенальти и вывел туринцев в следующий раунд турнира.

Из вип-ложи «Аллианц Стэдиума» за игрой смотрела невеста Криша Джорджина Родригес. После гола Роналду она не сдержала эмоций и красиво расчувствовалась. Девушка зашмыгала носом и проронила пару слез.

«Ювентус» сделал камбэк с 0:2 в первом матче и крупно победил «Атлетико» – 3:0.

Роналду и Джорджина встречаются с сентября 2016 года. В ноябре 2018-го Криштиану сделал девушке предложение. У молодых людей есть совместный ребенок – полуторагодовалая дочь Алана-Мартина.

Хет-трик Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал

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