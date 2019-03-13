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Прекрасная Джорджина Родригес красиво расплакалась после победного гола Криштиану Роналду

Прекрасная Джорджина красиво расплакалась после победного гола Роналду
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

За Ириной Шейк на матчах «Реала» такого не замечали.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 1/8 финала ЛЧ против «Атлетико». На 86-й минуте он забил пенальти и вывел туринцев в следующий раунд турнира.

Из вип-ложи «Аллианц Стэдиума» за игрой смотрела невеста Криша Джорджина Родригес. После гола Роналду она не сдержала эмоций и красиво расчувствовалась. Девушка зашмыгала носом и проронила пару слез.

  • «Ювентус» сделал камбэк с 0:2 в первом матче и крупно победил «Атлетико» – 3:0.
  • Роналду и Джорджина встречаются с сентября 2016 года. В ноябре 2018-го Криштиану сделал девушке предложение. У молодых людей есть совместный ребенок – полуторагодовалая дочь Алана-Мартина.

Хет-трик Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал

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