Криштиану Роналду – о камбэке с «Атлетико»: «За этим меня и взяли в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот вечер должен был стать особенным, и он был таким. Не только из-за голов, а для всей команды и фантастического отношения футболистов. Это ментальность, которая и нужна в Лиге чемпионов. Мы на верном пути», – сказал Роналду в интервью Sky Sport Italia, которое цитирует Football Italia.

«Да, «Ювентус» никогда не совершал таких камбэков в ЛЧ, но за этим они меня и взяли – чтобы помогать в волшебных вечерах, подобных этому. «Атлетико» – действительно сложная команда, с которой трудно играть. Но мы тоже сильно выступили и заслужили пройти дальше. Еще рано говорить о финале, давайте двигаться шаг за шагом», – добавил португалец.

«Ювентус» уступил в первом матче со счетом 0:2, но в Турине победил – 3:0.

Криштиану Роналду перешел в «Юве» летом 2018 года за 112 миллионов евро.

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