Роналду, конечно, гений. Но без Аллегри, Кьеллини и Бернардески он бы не справился

Первый матч 1/8 финала в Мадриде. Грустный Роналду, пять пальцев, бесконечные разговоры о карме и наказуемом выпендреже.

Ответный матч 1/8 финала в Турине. Веселый Роналду, пародия на Симеоне, бесконечные разговоры о гениальности Криша.

В обеих конструкциях фокусировка ведется исключительно на одной фигуре, которую летом притащили из Мадрида за очень солидные деньги. И за результатами. И второе пока оправдывает первое. Но при всем логичном и обоснованном восхищении Кришем не нужно забывать про других супергероев «Ювентуса».

Естественно, термин «супергерой» не в одном предложении с Криштиану Роналду (или Лео Месси, но он играет завтра) – кощунство, но другие «бьянконери» заслужили его не меньше.

Тренер, обычно, только проигрывает, а побеждает команда. Эту поговорку заучили и стереотипно применяют от случая к случаю. Ну, это не Эрик тен Хаг убрал «Реал». Конечно же, не Сульшер раскроил «ПСЖ». Проход «Ювентуса» тоже не припишут Максу Аллегри. Он всего лишь пешка по сравнению с ферзем Роналду, но, кажется, это он выиграл для туринцев партию. Коуч «Юве», как казалось, делал все вразрез логике, но так только казалось. Бернардески и Спинаццола в основе, Дибала на лавке, Дибала вместо Спинаццолы на 67-й минуте при устраивающем счете. Хоть какую-то последовательность уловили? А все оказалось проще некуда: Бернардески феерил (но про это в отдельном блоке), Дибала был нужен для притягивания фолов в последние 20 минут, а Спинаццолу Макс просто подготовил в игре с «Удинезе». Вопросы?

Еще неделю назад Аллегри просил об отставке, но Андреа Аньелли убедил тренера дождаться ответной игры с «Атлетико» и только потом определиться с будущим. Кажется, он еще никогда не был так прав.

Теперь обещанный блок про главного невоспетого героя – про Федерико Бернардески. Итальянец не выглядел первым выбором на решающий матч ЛЧ, но все-таки вышел по волевому решению тренера.

Согласитесь, что гениальность Криша уже давно будничное явление, а вот перфоманс ноунейма (пусть и относительного) в важнейшем матче – в новинку. Бернардески мотором бегал от Хуанфрана в первом тайме, загонял ветерана рывками, а потом оформил голевой пас на Роналду из центральной зоны, но проблемы Хуанфрана на этом не закончились. В конце второго тайма, когда мадридский дед вернулся на привычный правый фланг (Симеоне по непонятной причине убрал Арьяса), туда ворвался Бернардески, не встретил привычного оппонента, а дальше вы точно помните – падение, отсутствие VAR и слава Роналду, оформившему хет-трик.

Статистически Федерико не выделялся на фоне мощного «Юве», но именно он сделал 2 гола из трех, набил столько же ударов, сколько Рон и несколько раз навернул по пачке игроков «Атлетико», собрав при этом пять фолов. Качать гения (нет-нет, не Роналду).

У «бьянконери» найдется и еще десяток героев, но основополагающий из них, конечно, Джорджо Кьеллини. Итальянская стена играла против «Атлетико» 500-й матч за «Ювентус» в жизни и точно заслужила триумфа. Судьба отплатила ему за прошлый год и пенальти Роналду на последней минуте, за укус Суареса, да за что угодно. Кьеллини даже забил на четвертой минуте, но этой игре не нужен был его гол, а вот победы в четырех воздушных дуэлях и 71 пас с точностью 85% вполне. Статистический перфоманс Джорджо и партнеров выражается даже не в количестве выигранных единоборств и выносов, а в одном простом показателе – «Атлетико» 0 раз за матч пробил в створ. Защитники просто не позволили Шченсному даже подумать о пропущенном мяче.

«Ювентус» заслуженно заскочил в восьмерку сильнейших, но выезжать на хет-триках Роналду и его амбициях там будет очень сложно. Со стадии четвертьфинала игры будут решать скрытые герои, но у «Ювентуса» они есть. И в больших количествах.

«Ювентус» – «Атлетико» – 3:0