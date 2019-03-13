Гениальное празднование Криштиану Роналду из «Ювентуса» – кажется, это ответ яйцам Диего Симеоне

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нестандартно отпраздновал третий гол в ворота «Атлетико».

После забитого пенальти на 86-й минуте Роналду страстно опустил кулаки и добавил движение бедрами, чтобы жест стал похож на имитацию полового акта. Через паузу Криштиану повторил празднование с большей амплитудой бедер.

Вероятно, это стало ответом на празднование главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в первом матче. Эль Чоло после победы над туринцами опустил руки на уровень паха и изобразил ладонями мужские половые яички. На пресс-конференции Симеоне извинился перед соперниками. УЕФА оштрафовал тренера на 20 тысяч евро.

«Ювентус» уступил в первом матче со счетом 0:2, но в Турине победил – 3:0.

Роналду сделал хет-трик, который стал восьмым для него в Лиге чемпионов.

Хет-трик Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал

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