Гениальное празднование Криштиану Роналду из «Ювентуса» – кажется, это ответ яйцам Диего Симеоне
Криш не забывает тех, кто его обидел.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду нестандартно отпраздновал третий гол в ворота «Атлетико».
После забитого пенальти на 86-й минуте Роналду страстно опустил кулаки и добавил движение бедрами, чтобы жест стал похож на имитацию полового акта. Через паузу Криштиану повторил празднование с большей амплитудой бедер.
Вероятно, это стало ответом на празднование главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в первом матче. Эль Чоло после победы над туринцами опустил руки на уровень паха и изобразил ладонями мужские половые яички. На пресс-конференции Симеоне извинился перед соперниками. УЕФА оштрафовал тренера на 20 тысяч евро.
- «Ювентус» уступил в первом матче со счетом 0:2, но в Турине победил – 3:0.
- Роналду сделал хет-трик, который стал восьмым для него в Лиге чемпионов.
Хет-трик Роналду в ворота «Атлетико». Португальский гений снова это сделал