Криштиану Роналду наказал Симеоне за вульгарные понты. Диего – главный лузер этой Лиги чемпионов

Диего Симеоне провел слабейший матч в лигочемпионской карьере: даже «Реал» выносил «Атлетико» не так хладнокровно, убийственно и безальтернативно, как «Ювентус». Ноль моментов, тотальная инертность в атаке, наивное желание отбиться и сберечь домашние 2:0 – наконец-то философию Чоло разбомбили на глазах у всего мира.

Скорее всего, даже сам Диего не верил и не допускал, что «Юве» победит в основное время: еще бы, у «индейцев» ведь самая цепкая, жесткая и грамотная оборона в мире, ее нереально пройти трижды за 90 минут. Но Криштиану справился, и теперь фотокарточка с тестикулами Симеоне смотрится предельно комично. «Почему я сделал жест, изображающий яйца? Это значит, что у нас есть яйца», – объяснял Чоло три недели назад. Кажется, дядя распустил руки раньше времени: сначала нужно было добить, а потом праздновать и провоцировать.

Этот вылет целиком на совести Диего, забывшего яйца в Мадриде. Чоло откровенно расслабился: повлияли контракт до 2022 года, жирнейшая зарплата (24 млн евро – больше всех коллег на планете) и статус гениального коуча, который дает классный результат с любым составом. В итоге чрезмерно поверивший в себя Симеоне проиграл «Ювентусу» по всем параметрам – и тактически, и психологически, и даже интеллектуально.

Поплывший Диего зачем-то разъярил самого Роналду – страйкера, который лучше всех в мире наказывает за ошибки. Чоло словно позабыл, как Криш в форме «Реала» регулярно разрушал мечты «индейцев», – и в этом тоже вина Симеоне. Вместо того, чтобы настроить команду на жесточайшую битву в ответном матче, Диего заранее размышлял о четвертьфинале – что ж, для полного счастья осталось проиграть Зидану гонку за второе место в Ла Лиге.

Диего Симеоне и Криштиану РоналдуGetty Images

Своей унылой, трусливой, пассивной тактикой Чоло подвел всех. И Гризманна, который остался в «Атлетико» исключительно ради Кубка чемпионов (для заветного «Золотого мяча»), и клубных боссов, которые отчаянно верят в Симеоне и удерживают его в Мадриде. Магия растворилась: если к нелепым поражениям «ПСЖ» все давно привыкли, а крах кризисного «Реала» был предсказуемым, то разгром самой жилистой команды Европы – абсолютный шок, который автоматически делает Диего главным неудачником турнира. Ведь он покинул ЛЧ именно в тот момент, когда казалось, что пришло время для долгожданного титула.

Теперь любопытнее всего, как на этот кошмарнейший вылет отреагирует сам Чоло. Есть лишь два сценария: либо он разозлится, соберется и уже никогда не позволит себе такой безответственности, либо окончательно потеряет мотивацию в «Атлетико» и плавно перейдет в «Интер», где его помнят, любят и ждут.

«Ювентус» – «Атлетико» – 3:0

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