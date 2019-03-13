Криштиану Роналду сравнялся с Лионелем Месси по хет-трикам в ЛЧ и обошел его на 18 голов

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три мяча «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это восьмой хет-трик португальца в главном европейском турнире. Он догнал по этому показателю капитана «Барселоны» Лионеля Месси. Семь предыдущих триплетов Криштиану в плей-офф за «Реал» аккуратно легли в период с декабря 2015-го по май 2017-го.

Всего Роналду забил 124 мяча в 160 встречах. Он увеличил преимущество над Месси, у которого 106 голов в 130 матчах. По банкам в плей-офф Криштиану также опережает аргентинца: 63 против 40.

«Ювентус» совершил камбэк и переиграл «Атлетико» в Турине – 3:0.

«Бьянконери» впервые прошли дальше в плей-офф Лиги чемпионов после поражения с разницей в два мяча в первой игре.

Роналду, конечно, гений, но без Аллегри, Кьеллини и Бернардески он бы не справился

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