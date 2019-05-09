Игроки амстердамского «Аякса» Нуссер Мазрауи и Хаким Зиех подзарядились энергетическими батончиками на 22-й минуте ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Как отмечает Daily Mail, Мазрауи и Зиех соблюдают Рамадан – соответственно, в день игры с «Тоттенхэмом» им нельзя было есть и пить с 5:57 утра до 21:17 вечера (с восхода до захода солнца). Заход солнца случился на 17-й минуте матча, после чего Нуссер и Хаким при первой возможности съели по батончику.

Через 13 минут после приема пищи Зиех поразил ворота Уго Льориса и утроил преимущество «аяксидов». Впрочем, в финал все равно прошел «Тоттенхэм»: во втором тайме Лукас Моура оформил хет-трик и принес «шпорам» победу по сумме двух матчей.

В финале Лиги чемпионов-2018/19 встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

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