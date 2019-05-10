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«Ради финала ЛЧ готов ограбить банк». Фанат «Тоттенхэма» извинился перед женой за удар по бюджету

«Ради финала ЛЧ готов ограбить банк». Фанат «Тоттенхэма» извинился перед женой за удар по бюджету
Eurosport

10/05/2019 в 11:01

За такой яркий спич можно и простить.

Болельщик «Тоттенхэма» в эфире телеканала Sky Sports после победы на «Аяксом» и выхода в финал Лиги чемпионов передал послание жене.

«Заранее извини за то, что будет твориться с моим банковским счетом. Такая возможность выпала – моя любимая команда впервые за 60 лет вышла в финал, поэтому мне все равно, я готов даже банк ограбить», – сказал мужчина.

  • «Тоттенхэм» проиграл первую игру полуфинала со счетом 0:1, проигрывал по ходу второй в гостях со счетом 0:2, но хет-трик Лукаса Моуры вывел «шпор» в финал.
  • Главный матч ЛЧ против «Ливерпуля» пройдет 1 июня в Мадриде.

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