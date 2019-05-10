«Ради финала ЛЧ готов ограбить банк». Фанат «Тоттенхэма» извинился перед женой за удар по бюджету
За такой яркий спич можно и простить.
Болельщик «Тоттенхэма» в эфире телеканала Sky Sports после победы на «Аяксом» и выхода в финал Лиги чемпионов передал послание жене.
«Заранее извини за то, что будет твориться с моим банковским счетом. Такая возможность выпала – моя любимая команда впервые за 60 лет вышла в финал, поэтому мне все равно, я готов даже банк ограбить», – сказал мужчина.
- «Тоттенхэм» проиграл первую игру полуфинала со счетом 0:1, проигрывал по ходу второй в гостях со счетом 0:2, но хет-трик Лукаса Моуры вывел «шпор» в финал.
- Главный матч ЛЧ против «Ливерпуля» пройдет 1 июня в Мадриде.
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