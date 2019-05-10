Капитан «Тоттенхэма» Харри Кейн внес солидный вклад в камбэк команды в полуфинале ЛЧ против «Аякса», хотя и не мог выйти на поле из-за травмы.

В перерыве ответного матча Кейн зашел в раздевалку и спросил партнеров по команде: «Мы хотим, чтобы нас запомнили так?»

«Харри – лидер команды. В перерыве он зашел в раздевалку и сказал нам, что мы должны отдать все силы во втором тайме. Нам нечего терять, и мы можем выйти в финал вместе. Именно это мы и сделали», – цитирует Мусу Сиссоко The Telegraph.

«Тоттенхэм» проиграл первую игру полуфинала со счетом 0:1, уступал по ходу второй в гостях со счетом 0:2, но хет-трик Лукаса Моуры вывел «шпор» в финал.

Финальный матч против «Ливерпуля» пройдет 1 июня в Мадриде.

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