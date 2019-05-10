Eurosport
Фанаты «Аякса» устроили обратный отсчет в баре в конце полуфинала. Больно смотреть, зная исход
Возможно, главное разочарование в их жизни.
В сеть выложили самое грустное видео об одном из самых мощных камбэков сезона.
Фанаты «Аякса», собравшиеся в одном из баров, уже почти начали отмечать выход в финал Лиги чемпионов. Они устроили обратный отсчет добавленного времени, когда форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура забил победный гол. Шок и разочарование людей словами передать нельзя.
- «Тоттенхэм» проиграл первую игру полуфинала со счетом 0:1, уступал по ходу второй в гостях со счетом 0:2, но победил 3:2 благодаря хет-трику Лукаса Моуры.
- Победный гол был забит на шестой добавленной минуте.
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