В сеть выложили самое грустное видео об одном из самых мощных камбэков сезона.

Фанаты «Аякса», собравшиеся в одном из баров, уже почти начали отмечать выход в финал Лиги чемпионов. Они устроили обратный отсчет добавленного времени, когда форвард «Тоттенхэма» Лукас Моура забил победный гол. Шок и разочарование людей словами передать нельзя.

«Тоттенхэм» проиграл первую игру полуфинала со счетом 0:1, уступал по ходу второй в гостях со счетом 0:2, но победил 3:2 благодаря хет-трику Лукаса Моуры.

Победный гол был забит на шестой добавленной минуте.

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