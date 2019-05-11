Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес сравнил камбэк своего «Ливерпуля» против «Милана» с возвращением «красных» в игру в 1/2 финала нынешней Лиги чемпионов.

«Камбэк Клоппа был круче? Да ладно вам, тут без шансов. Все очевидно. У нас было 45 минут, мы получили 0:3 «Милана» – команды, которая на тот момент была в несколько раз сильнее всех остальных. Их фанаты поют в перерыве, они счастливы.

И тут выходим мы и забиваем три мяча за шесть минут, а затем Ежи Дудек делает сэйв. Потом экстра-таймы, потом серия пенальти. Что может быть лучше, чем это? Сам камбэк, атмосфера, эмоции. Нет, без шансов, стамбульский камбэк был лучше. Против «Барселоны» у «Ливерпуля» была отличная игра? Да, я согласен.

Они отлично выступили, показали отличный футбол, но Стамбул – это совсем другое. По телевидению был опрос, какой камбэк лучше. Его результаты однозначны: за матч с «Барселоной» проголосовали только 33%», – приводит слова Бенитеса Daily Mail.

В 2005 году «Ливерпуль» под руководством Бенитеса выиграл Лигу чемпионов, хотя к перерыву финального матча уступал «Милану» со счетом 0:3.

В нынешнем году «Ливерпуль», которым рулит Юрген Клопп, в первой игре 1/2 финала уступил «Барселоне» со счетом 0:3, а во второй – выиграл 4:0.

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