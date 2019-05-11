Плеймейкер «Барселоны» Лионель Месси – лучший бомбардир своей команды в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов. На счету Лео 18 забитых мячей.

Как отмечает Daily Mail, несмотря на то, что в составе «Барсы» выступают и другие звезды (такие, как Луис Суарес, Усман Дембеле и Филиппе Коутиньо), вторым бомбардиром после Месси стали автоголы соперников (таких случаев было 6).

Суарес и Иван Ракитич за 2 последних еврокубковых сезона забили по 2 мяча, Коутиньо и Жерар Пике – по 3. Дембеле отличился четырежды.

В ответном матче 1/2 финала «Барселона» уступила «Ливерпулю» со счетом 0:4 и бесславно покинула Лигу чемпионов.

В первом матче «сине-гранатовые» выиграли со счетом 3:0, дубль оформил Месси, еще один мяч на свой счет записал Суарес.

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