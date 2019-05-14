«Манчестер Сити» может получить длительный бан на участие в еврокубках из-за финансовых нарушений.

«Горожан» обвиняют в предоставлении недостоверных сведений во время разбирательства 2014 года. Тогда за нарушения ФФП клуб оштрафовали, ограничив траты и заявку на ЛЧ. Группа экспертов во главе с бывшим премьер-министром Бельгии Ивом Летермом встретилась в апреле с представителями «Манчестер Сити», но доводы англичан не убедили следственную группу.

Она будет добиваться дисквалификации английского клуба как минимум на один сезон, сообщает NYT.

«Сити» отрицает все обвинения в свой адрес.

«Манчестер» стал чемпионом Англии второй год подряд.

Football Leaks: «Манчестер Сити» нарушает правила финансового фэйр-плей с помощью подставных фирм

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