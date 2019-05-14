Getty Images
Бригада Скомины рассудит «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в финале ЛЧ
Видеоассистентами будут голландцы и немцы.
Судейский комитет УЕФА назвал бригаду арбитров, которая обслужит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
Официальный сайт УЕФА сообщает, что на матч назначен словенец Дамир Скомина, в роли ассистентов выступят его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья – Антонио Матео Лаос из Испании.
Видеассистентами будут Данни Маккели и Пол Ван Букел из Голландии, а также представители Германии Феликс Цвайер и Марк Борш.
- Скомина впервые отработает финал Лиги чемпионов. Ранее он обслуживал финалы Лиги Европы и Суперкубка Европы.
- «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся 1 июля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
- На финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» (29 мая) назначен итальянец Джанлука Рокки.
NYT: следственная группа УЕФА потребовала дисквалифицировать «Сити» из Лиги чемпионов
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте