Судейский комитет УЕФА назвал бригаду арбитров, которая обслужит финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Официальный сайт УЕФА сообщает, что на матч назначен словенец Дамир Скомина, в роли ассистентов выступят его соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья – Антонио Матео Лаос из Испании.

Видеассистентами будут Данни Маккели и Пол Ван Букел из Голландии, а также представители Германии Феликс Цвайер и Марк Борш.

Скомина впервые отработает финал Лиги чемпионов. Ранее он обслуживал финалы Лиги Европы и Суперкубка Европы.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся 1 июля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

На финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» (29 мая) назначен итальянец Джанлука Рокки.

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