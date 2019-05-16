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Дело «Сити» о нарушении ФФП передано в арбитражную палату УЕФА
Неужели Пеп и компания останутся без Лиги чемпионов?
Главный следователь организации по финансовому контролю клубов передал дело «Манчестер Сити» в арбитражную палату.
Это было сделано после завершения собственного расследования и консультаций с другими членами независимой следственной палаты УЕФА, сообщает сайт организации. Других комментариев, пока арбитражная палата не вынесет решение по этому делу, УЕФА давать не будет.
- «Горожан» обвиняют в предоставлении недостоверных сведений во время разбирательства 2014 года, когда клуб оштрафовали, ограничив траты и заявку на ЛЧ.
- «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии второй год подряд, но оба раза вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв другой команде из Англии.
NYT: следственная группа УЕФА потребовала дисквалифицировать «Сити» из Лиги чемпионов
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