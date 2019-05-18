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Моуринью: «Хочу вернуться к работе с июля»
Скучали по Особенному?
Жозе сидит без работы с декабря 2018-го. Моуринью не торопился с выбором нового клуба – сейчас португалец полон сил и готов к возвращению уже летом.
«Когда я ушел из «МЮ», то сразу решил – хочу работать с июля. Надеюсь скоро вернуться к работе. Хочу руководить проектом, который взволновал бы меня», – цитирует Жозе RMC.
Ранее сообщалось, что вариант с Моуринью рассматривали «Монако», «Лион», «Селтик», «Рома» и «Бавария».
- 56-летний Моуринью брал трофеи во всех странах, где работал: в Португалии, Италии. Испании и Англии.
- Последним клубом Особенного был «МЮ», с которым он взял Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.
«Спартаку» нужен Моуринью. Только он наведет порядок и оживит клуб
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