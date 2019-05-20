Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

По информации London Evening Standard, 25-летний игрок восстанавливается с опережением графика и в последние дни перед финалом намерен форсировать процесс реабилитации. На выходных Кейн вышел на тренировку и не испытал неудобств. Если у футболиста не случится рецидива, он поедет с командой на финал.

Кейн травмировал лодыжку в первом матче четвертьфинала ЛЧ против «Манчестер Сити».

В 39 играх сезона-2018/19 он забил за «Тоттенхэм» 24 мяча.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Хотим, чтобы нас запомнили так?» Кейн смотивировал партнеров в перерыве матча с «Аяксом»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android