Украинский струнный квартет Asturia Girls исполнит гимн Лиги чемпионов перед финалом, который состоится в Мадриде. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Музыкальная группа состоит из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель). Они сыграют гимн, когда игроки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» выстроятся на поле перед стартовым свистком.

«Это удивительная возможность – выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Мы будем ценить этот момент всю оставшуюся жизнь и с нетерпением ждем этого дня», – заявила Мирослава Цыбка.

Первый альбом Asturia Girls вышел в 2017 году.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано».

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