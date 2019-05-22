4 украинки сыграют гимн Лиги чемпионов перед финалом
В дополнение к выступлению Imagine Dragons.
Украинский струнный квартет Asturia Girls исполнит гимн Лиги чемпионов перед финалом, который состоится в Мадриде. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Музыкальная группа состоит из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель). Они сыграют гимн, когда игроки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» выстроятся на поле перед стартовым свистком.
«Это удивительная возможность – выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей по всему миру. Мы будем ценить этот момент всю оставшуюся жизнь и с нетерпением ждем этого дня», – заявила Мирослава Цыбка.
- Первый альбом Asturia Girls вышел в 2017 году.
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано».
Imagine Dragons сыграют перед финалом Лиги чемпионов